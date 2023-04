Dia, l'attaccante della Salernitana che ha rimandato la festa scudetto del Napoli: «Da ragazzo facevo l'elettricista»

Boulaye Dia è sbarcato durante il mercato estivo in Italia. A portarlo in Serie A è stata la Salernitana che lo ha prelevato in prestito con diritto di riscatto dal Villarreal. Il franco-senegalese ha ripagato subito la fiducia del club campano mettendo a referto 3 gol in 6 presenze che hanno permesso agli uomini di Nicola di partire con il piede giusto in campionato. Il classe 1996 si è raccontato in una lunga intervista a SportWeek il settimanale della Gazzetta dello Sport. Di seguito ecco un estratto delle dichiarazioni di Dia.