Cristiana Ciacci, la figlia di Little Tony: «Ho sofferto di anoressia, mio padre si vergognava della mia magrezza. Non mi volle in tv con lui»

Il rapporto con il padre Little Tony non è mai stati semplice. Lo racconta la figlia Cristiana Ciacci in un’intervista al Corriere della Sera: «Mio padre c'era poco. Sempre in giro di qua e di là, miliardi di concerti. Mamma in viaggio. Mi lasciavano con la nonna o la governante. Avevo tutto. Pure una piscina olimpionica in giardino. Ma avrei voluto un fratello o una sorella con cui giocare. Passavo mesi da sola. E questo mi ha causato tanti problemi. Per 12 anni ho sofferto di anoressia».