Nel modello 730/2022 si può portare in detrazione fiscale anche la spesa relativa alle attività sportive effettuate dai ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni. L'importo massimo detraibile è 210 per atleta, ossia il 19% delle quote d'iscrizione a corsi o in palestra.

