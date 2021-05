Napoli, compleanno e battesimo in villa con 100 persone: musica e niente mascherine, fuggi fuggi all'arrivo dei carabinieri

Musica a tutto volume e poche, anzi pochissime, mascherine. Un centinaio di persone sono state sorprese all'interno di una villa per ricevimenti a Pianura, quartiere della periferia occidentale di Napoli. I carabinieri della stazione locale di Posillipo e del radiomobile del capoluogo campano hanno notato che erano in corso due cerimonie distinte: un battesimo e un compleanno. All'arrivo delle forze dell'ordine molti invitati sono scappati. Ma i militari della stazione di Pianura sono riusciti a identificare molti dei presenti, che sono stati multati così come il titolare dell'attività, che ora è sospesa per 5 giorni.

