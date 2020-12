Ivo e Livia tornano a casa: i due 90enni hanno sconfitto il Covid tenendosi per mano

Sono tornati ora nella loro casa di Prato, Ivo Landi, 92 anni, e sua moglie Livia Arrighini, 88 anni, entrambi guariti dal Covid-19, dopo esser diventati famosi per la foto che li ritraeva ricoverati insieme in ospedale mano nella mano. Un lieto fine per loro, e per tutti gli appassionati alla toccante storia. La coppia di novantenni ha affrontato insieme la malattia e i suoi momenti più difficili, ma ora entrambi cel'hanno finalmente fatta.

Dopo esser risultati negativi agli ultimi test, i due hanno lasciato il centro La Melagrana di Narnali in ambulanza, tra i saluti del personale della struttura ormai affezionato alla loro vicenda. Ivo e LIvia sono così tornati finalmente a casa nel quartiere San Paolo della città, dove li attendevano i loro due figli, Andrea e Marco, frutto di un matrimonio che dura da più di 60 anni.

Ora i due sono pronti per salutare il 2020 e il loro sessantacinquesimo anniversario di matrimonio. Lui sussurra a lei: «Sono qui, non ci sono problemi» – «Stanno meglio di come pensavamo, soprattutto il babbo, – ha raccontato a Tgcom24 il figlio Andrea. – La mamma è più debole, ma siamo fiduciosi».

Secondo il figlio, l’atteggiamento della coppia è molto positivo: «Il babbo specialmente non vuole sentire di essere impossibilitato a fare qualcosa, anzi è preoccupato perché ancora non siamo andati a prendere l'olio nuovo e il vino. Sono convinto che la voglia di vivere sia stata la sua arma vincente».

Di Ivo e Livia, nella giornata di oggi, ha parlato in un tweet anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani: «L’amore è stato più forte del #Covid! Livia e Ivo, 88 anni lei e 92 lui, hanno sconfitto insieme il #virus. Finalmente, ancora mano nella mano, tornano a casa negativizzati. Una bellissima storia pratese».

