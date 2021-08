Virus Marburg, la nuova infezione trasmessa dai pipistrelli: ecco quali sono i sintomi

Giovedì 12 Agosto 2021, 10:06

Primo caso assoluto in Africa di decesso da Virus Marburg: la febbre emorragica potrebbe essere decisamente pericolosa e ha messo in allarme l’Organizzazione Mondiale della Sanità. Ecco cosa potrebbe accadere con la nuova infezione simile all’ebola. foto: Kikapress, Shutterstock; music: "Summer" from Bensound.com

