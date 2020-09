«Il vaccino per il coronavirus non sarà pronto in tempo per una potenziale seconda ondata». L'ultimo studio di Oxford frena (ancora) gli entusiasmi per lo sbarco di un vaccino contro il Covid. John Bell, 68 anni, professore di medicina regio all'Università di Oxford, sostiene che la maggior parte dei vaccini impiega circa otto anni per svilupparsi, mentre la ricerca sul Covid-19 va avanti solo da otto mesi. Una sperimentazione su un vaccino sviluppata congiuntamente da Oxford e dal produttore farmaceutico Astra Zeneca è considerata la migliore speranza per creare un vaccino che possa aumentare l'immunità al Covid-19. Il dottor Bell dice che il vaccino sarà pronto entro l'inizio del prossimo anno, ma ha aggiunto: «Non abbiamo intenzione di battere la seconda ondata ora". Ha detto al Daily Telegraph: «Probabilmente ora siamo all'inizio della seconda ondata, ma un vaccino potrebbe arrivare al limite verso la fine della seconda ondata».

Probabilmente siamo circa tre o quattro mesi avanti rispetto a chiunque altro con un vaccino pratico

. Tuttavia, lo studio clinico è stato temporaneamente interrotto dopo che un partecipante alla sperimentazione clinica si è ammalato di una "malattia inspiegabile".

Il 6 settembre, il processo di revisione standard ha innescato una pausa volontaria alla vaccinazione in tutte le sperimentazioni globali per consentire la revisione dei dati sulla sicurezza da parte di comitati indipendenti e regolatori internazionali

, ha detto AstraZeneca. Ieri la Medicines Health Regulatory Authority (MHRA) ha confermato che era sicura di riprendere le sperimentazioni. AstraZeneca, con sede a Cambridge, ha dichiarato di non poter divulgare ulteriori informazioni mediche.

La Società continuerà a collaborare con le autorità sanitarie di tutto il mondo e sarà guidata su quando potranno riprendere altri studi clinici per fornire il vaccino in modo ampio, equo e senza profitto durante questa pandemia

, ha detto AstraZeneca. I governi di tutto il mondo sono alla disperata ricerca di un vaccino per aiutare a porre fine alla pandemia, che ha causato più di 900.000 morti e disordini economici globali

Vaccino, Pregliasco: «La sicurezza prima di tutto: dovremo aspettare metà 2021» L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) aveva segnalato AstraZeneca come la più promettente. Il vaccino è in fase avanzata di sperimentazione clinica negli Stati Uniti, Gran Bretagna, Brasile e Sud Africa e sono previsti ulteriori studi in Giappone e Russia.

