Vaccino, AstraZeneca Oxford: «Il nostro efficace al 95%, elimina al 100% i sintomi gravi»

Il vaccino sviluppato da AstraZeneca e dall'Università di Oxford è «efficace al 95%», come quelli già approvati di Pfizer e Moderna, «ed è in grado di eliminare al 100%» i sintomi gravi che portano ai ricoveri per Covid-19. Lo dice al Sunday Times Pascal Soriot, ad di AstraZeneca. Secondo il domenicale, il via libera delle autorità britanniche al vaccino arriverà «entro giovedì» mentre la sua distribuzione dovrebbe avvenire a partire dal 4 gennaio.

APPROFONDIMENTI SPALLANZANI Claudia Aliverini, l'infermiera prima vaccinata in Italia... L'ESPERTO Vaccino Covid, Bassetti: «L'ho appena fatto e mi sento... L'ESPERTO Vaccino Covid, Vaia (Spallanzani): «Efficace anche contro la... ITALIA Vaccino Covid Italia, Arcuri: «Immunità di gregge solo... ITALIA Vaccine day, la virologa, l'infermiera e l'infettivologa: i... ITALIA Vaccino Covid, Locatelli: «Ma non sarà un libera tutti:... IL VIAGGIO Vaccino Covid, il furgone con le prime dosi dirette in Italia

Claudia Aliverini, l'infermiera prima vaccinata in Italia somministra la dose a una collega

Vaccino Covid, Bassetti: «L'ho appena fatto e mi sento più forte: un tributo alla scienza»

Vaccino Covid Italia, Arcuri: «Immunità di gregge solo in autunno, lì saremo fuori dal tunnel»

© RIPRODUZIONE RISERVATA