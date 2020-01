Uomini, una dieta povera di grassi abbassa il livello di testosterone

Per i molti uomini con diagnosi di carenza di testosterone, perdere peso può aiutare ad aumentarne i livelli. Ma alcune diete, in particolare una dieta povera di grassi, possono essere associate a una piccola ma significativa riduzione del testosterone. A sancirlo uno studio pubblicato sul "The Journal of Urology", Gazzetta ufficiale dell'American Urological Association (AUA). Journal che è pubblicato nel portfolio Lippincott da Wolters Kluwer. La carenza di testosterone è una questione seria, in quanto può portare a problemi, tra cui una riduzione dell'energia e della libido, insieme ad alterazioni fisiologiche, tra cui un aumento del grasso corporeo e una ridotta densità minerale ossea.

Purtroppo negli ultimi anni un basso livello di testosterone è molto diffuso tra gli uomini: ad esempio negli Stati Uniti circa 500.000 uomini viene diagnosticata una carenza di testosterone ogni anno. Oltre ai farmaci, il trattamento per il basso livello di testosterone include spesso modifiche dello stile di vita, come esercizio fisico e perdita di peso. Ma gli effetti della dieta sui livelli di testosterone non sono stati chiari. Poiché il testosterone è un ormone steroideo derivato dal colesterolo, i cambiamenti nell'assunzione di grassi potrebbero alterare i livelli di testosterone. Questa nuova analisi di come la dieta influisce sul testosterone sierico fornisce la prova che una dieta povera di grassi è associata a livelli più bassi di testosterone, rispetto a una dieta senza restrizioni. Fantus e colleghi hanno analizzato i dati su oltre 3.100 uomini da uno studio sanitario nazionale (il National Health and Nutrition Examination Survey o NHANES), dove tutti i partecipanti avevano dati disponibili sulla dieta e sul livello sierico di testosterone.

