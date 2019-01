«Il raffreddore si cura con i fazzoletti usati». Società californiana li vende a 70 euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Curare il raffreddore in modo naturale? Per una societàc’è un modo bizzarro per farlo: acquistando una scatola diusati, pieni di virus che permettono di rafforzare il sistema immunitario. L’idea è venuta a un danese che ha creato negli Usa una start-up, la Vævtissue, che vende proprio questo tipo di prodotto. L’azienda si definisce “la società di fazzoletti più audace del mondo”.“Crediamo che quando arriva la stagione influenzale, dovresti essere in grado di ammalarti a modo tuo. Non parliamo di sostanze chimiche o farmaci da prescrizione qui a Væv - si legge sul sito dell'azienda - Crediamo che l'uso di un fazzoletto che porta uno starnuto umano sia più sicuro delle siringhe o delle pillole. Non è come qualsiasi fazzoletto che hai usato prima, ma amiamo usarli e lo farai anche tu".Nel negozio online i Vævtissue sono venduti a 79,99 dollari (poco più di 70 euro). Se qualcuno prova ora ad acquistarli, però, è tutto esaurito. Tra le specifiche tecniche del prodotto, si legge che il fazzoletto è “specificamente progettato per contenere e assorbire l'accumulo di colloidi, sali, enzimi antisettici, immunoglobuline e glicoproteine”.