Lacci emostatici contaminati da batteri: potrebbero essere responsabili di infezioni

I lacci emostatici - uno strumento utilizzatissimo, ad esempio per i prelievi, e non

usa e getta

- sono spesso contaminati dai batteri che potrebbero anche divenire responsabili di infezioni, specie ospedaliere ma non solo, quindi ridurre la sicurezza dei pazienti. È quanto emerge da uno studio che presentato al Congresso Europeo di Microbiologia Clinica e Malattie Infettive in corso a Amsterdam. Condotto da Nádia Osório del Polytechnic Institute di Coimbra, in Portogallo, il lavoro si basa sulla revisione di 20 studi clinici per un totale di quasi 1500 tubicini di gomma esaminati in cerca di contaminazioni batteriche.



Sono usati per trovare la vena durante prelievi e iniezioni venose, rappresentano praticamente lo strumento più usato in corsia e sono usati su più pazienti, quindi non usa e getta. In questo studio è emerso che ben 200 di quelli esaminati presentava specie di stafilococchi coagulasi negativi, responsabili di infezioni (cutanee, vie urinarie etc) anche gravi. Altri batteri trovati sui lacci emostatici esaminati sono Escherichia coli, Klebsiella spp., Pseudomonas spp., Acinetobacter baumannii, Stenotrophomonas maltophilia, tutti potenzialmente molto virulenti, specie per persone debilitate. In 15 dei 20 studi esaminati il livello di contaminazione batterica ha raggiunto il 70% dei tubicini di gomma.

Questi dati ribadiscono il rischio inerente il loro utilizzo per la qualità delle cure e la sicurezza del paziente, rischio legato alla potenziale diffusione di microrganismi tra pazienti su cui viene usato lo stesso laccio

conclude Osório.

