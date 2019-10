Iperattività, scoperti 9 geni coinvolti: la malattia è su base ereditaria

Scoperti nove geni legati al maggior rischio di soffrire di iperattività e deficit di attenzione (Adhd) nel più vasto studio di genetica mai condotto sull'argomento. La ricerca è stata condotta presso The Neuro - Montreal Neurological Institute and Hospital e pubblicata sulla rivista Nature Communications.



L'Adhd è uno dei più comuni disturbi dello sviluppo; è caratterizzato da problemi comportamentali, difficoltà a prestare attenzione a concentrarsi, difficoltà a portare a termine un compito. Precedenti studi hanno suggerito che il disturbo è ereditabile, ed è anche associato alla probabilità di fare propri comportamenti rischiosi. Diretti da Guy Rouleau, gli esperti hanno coinvolto 19.099 individui col disturbo e 34.194 soggetti di controllo sani.



Confrontando il genoma, nonché anche l'attività dei geni (in termini di sequenze genetiche 'trascritte' nelle cellule per produrre le proteine corrispondenti), gli esperti hanno isolato nove geni associati a maggior rischio di avere il disturbo. I ricercatori hanno anche evidenziato che avere l'Adhd si associa per esempio a minore successo nello studio, nonché con l'avere avuto la mamma fumatrice alla nascita e l'essere sovrappeso. Nel complesso lo studio fornisce ulteriori conoscenze sul ruolo della genetica nell'Adhd e su potenziali bersagli di nuove terapie.

