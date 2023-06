Giovedì 22 Giugno 2023, 17:30

Dopo l'Alzheimer è la malattia neurodegenerativa più diffusa e, contrariamente a quanto si possa pensare, non colpisce solo in età avanzata e ha forti ripercussioni su tutto il nucleo familiare. Sono oltre 10 milioni di pazienti stimati nel mondo con un progressivo aumento dei nuovi casi nel corso degli ultimi decenni.Un maggiore supporto ai pazienti e ai loro familiari aiuta ad affrontare con maggiore serenità̀ questa malattia, che non si limita ai ben conosciuti sintomi motori, quali rallentamento, tremore e rigidità̀, ma riguarda molteplici aspetti della persona e della sua vita. Per questo dopo il successo dell'ultima edizione torna a grande richiesta Golf for Parkinson, il circuito golfistico che accende i riflettori sulla malattia che si controlla anche con il movimento. Con il patrocinio della Federazione Italiana Golf saranno 7 le gare di qualificazione presso 7 Golf Club distribuiti tra Nord - Centro e Sud Italia, che si sono messi in gioco per raccogliere fondi e sostenere così la ricerca sulla seconda malattia neurologica in Italia. La finale si svolgerà il 4 novembre presso il Castello Tolcinasco Golf Resort & Spa. A capo dell'iniziativa la Fondazione LIMPE nasce nel 2014 con finalità̀ di solidarietà̀ sociale. Il principale obiettivo della Fondazione è appunto il sostegno alla ricerca medico-scientifica, la formazione e la divulgazione di informazioni sulla malattia di Parkinson. La Fondazione opera a livello nazionale e internazionale in collaborazione con la Società Italiana Parkinson e Disordini del Movimento LIMPE – DISMOV

LE GARE

Si partirà, invece, dalla provincia di Torino il 24 giugno dove i golfisti si confronteranno sul campo del Royal Park I Roveri per proseguire poi il 29 giugno vicino alla Capitale, ovvero al Fioranello Golf Club di Ciampino. Si ritorna poi a Nord, in Brianza con la tappa del 22 luglio presso il Barlassina Country Club. Sempre in estate a ridosso di Ferragosto ci si sposta nelle Alpi Valdostane. Il 16 agosto sarà̀, infatti, il Golf Club Courmayeur et Grandes Jorasses in occasione del 62°CAMOSCIO D’ORO – TROFEO MARONE CINZANO ad ospitare i golfisti che vorranno sostenere la ricerca sulla malattia di Parkinson. Il 9 settembre protagonista sarà̀ Catania, con il suo Sicilia’s Picciolo Etna Golf. Poi si ritorna nel centro Italia presso l’Argentario Golf Club il 21 ottobre per concludere il circuito con la finale che si svolgerà nel Castello Tolcinasco Golf Club, in provincia di Milano il 4 novembre. Le Gare presso tutti i circoli si svolgeranno seguendo le stesse regole e vincerà chi ha ottenuto il miglior punteggio della coppia lordo e il miglior punteggio della coppia netto di tutto il circuito Golf for Parkinson 2023.