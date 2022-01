Dormire con la Tv accesa non fa bene al cervello: lo studio austriaco

Martedì 25 Gennaio 2022, 14:14

Secondo una recente ricerca, dormire con la TV accesa fa restare il nostro cervello attivo e quindi non permette di riposare in modo corretto. Lo studio condotto dai ricercatori dell'Università di Salisburgo, e pubblicato sul Journal of Neuroscience, ha analizzato l'attività cerebrale di 17 adulti addormentati, in risposta all'ascolto di voci familiari e sconosciute, quest'ultime rappresentanti le voci provenienti dal televisore. Crediti foto: shutterstock Music: «Buddy» from Bensound.com

