Coronavirus, farmaco anti-artrite a 6 pazienti a Napoli: uno è tornato a respirare da solo

Diventeranno sei i pazienti trattati con il tocilizumab, il farmaco anti-artrite reumatoide risultato efficace nel trattamento della polmonite da coronavirus. Uno dei primi pazienti «sarà estubato - spiega all'Adnkronos Salute Paolo Ascierto dell'Istituto Nazionale Tumori Irccs Fondazione Pascale di Napoli - In 24 ore il paziente ha avuto miglioramenti importanti, domani faremo un controllo ulteriore per massima precauzione, e procederemo. Ieri intanto abbiamo iniziato il trattamento in altre due persone colpite da Covid-19, ed oggi ci apprestiamo a trattarne altre due».

Coronavirus, funziona il farmaco anti-artrite. L'oncologo Ascierto: «Ora protocollo nazionale»

Coronavirus, speranze da farmaco anti-artrite: a Napoli due pazienti gravi migliorati in 24 ore

E anche i ricercatori cinesi «hanno confermato l'efficacia» del farmaco anti-artrite tocilizumab contro il nuovo coronavirus «con un miglioramento delle condizioni di 20 pazienti con coronavirus su 21 trattati in circa 24-48 ore», sottolinea Ascierto. «In particolare - afferma Ascierto - conosciamo molto bene il meccanismo d'azione di tocilizumab, che rappresenta il trattamento di elezione nella sindrome da rilascio citochimica dopo la terapia con le cellule CAR-T in alcuni tipi di tumori. E dopo il confronto con i ricercatori cinesi, è stata costituita una vera e propria task force a Napoli». La task force è guidata, oltre che da Paolo Ascierto, da Franco Buonaguro (Direttore Biologia Molecolare e Oncogenesi virale del Pascale) e da Vincenzo Montesarchio (direttore Oncologia dell'Azienda Ospedaliera dei Colli).



