Vaccino Sanofi (mRna), Ema avvia revisione continua. All'inizio la sperimentazione non era andata bene

Un altro vaccino a disposizione per combattere il Covid. È il vaccino Sanofi. L'Ema, l'agenzia europea del farmaco, ha avviato la rolling review, la revisione continua dei dati clinici, del vaccino anti-Covid Vidprevtyn, sviluppato da Sanofi Pasteur.

Ema, revisione su vaccino Sanofi

Ne dà notizia l'agenzia Ue, via social. La casa farmaceutica francese e con la britannica Gsk il 18 settembre 2020, il secondo contratto siglato dall'esecutivo Ue dopo quello con AstraZeneca, per acquistare fino a 300 mln di dosi. La sperimentazione del vaccino Vidprevtyn non aveva dato inizialmente risultati soddisfacenti e l'iter del vaccino franco-britannico si era fermato.

Ora il comitato dell'Ema per i farmaci destinati all'uso umano (Chmp) ha deciso di lanciare la revisione continua sulla base di dati di laboratorio, non clinici, e di studi clinici sugli adulti, che «suggeriscono» che il vaccino stimoli la produzione di anticorpi contro il Sars-CoV-2, e che «potrebbe», quindi, proteggere dalla Covid-19, la malattia provocata dal virus.

La rolling review, continua l'Ema, «continuerà finché non saranno disponibili evidenze sufficienti» per chiedere l'autorizzazione condizionata alla commercializzazione in Ue. Il vaccino di Sanofi è basato su proteine: contiene una versione allevata in laboratorio della proteina spike, quella che consente al virus di penetrare nelle cellule umane, e anche un adiuvante, una sostanza che aiuta a rafforzare la risposta del sistema immunitario al vaccino. Quando una persona riceve il vaccino, il suo sistema immunitario riconosce la proteina spike come estranea e crea anticorpi contro di essa. Se, più avanti, la stessa persona entra in contatto con il Sars-CoV-2, il sistema immunitario riconosce la proteina spike ed è quindi in grado di proteggere il vaccinato dal virus.

Come funzione il vaccino Sanofi: tecnologia mRna (quella di Pfizer e Moderna)

I vaccini funzionano insegnando al corpo a riconoscere e distruggere gli agenti patogeni, come virus e batteri. Questo processo di apprendimento può iniziare con un piccolo pezzo dell'agente patogeno, che spesso è una delle sue proteine (indicato come "antigene"). Per i suoi vaccini SARS-CoV-2, gli scienziati di Sanofi stanno insegnando al corpo a riconoscere e colpire un antigene noto come proteina spike, che si trova sulla superficie del coronavirus. La proteina spike aiuta il virus a entrare nelle cellule di una persona, comprese quelle nei polmoni.

La sostanza centrale di un vaccino - l'antigene - è spesso fatta come una proteina purificata in laboratorio, poi formulata con altri ingredienti che aiutano a spingere il sistema immunitario a rispondere. Ma l'antigene può anche essere generato direttamente nel corpo usando il meccanismo biologico della cellula stessa: l'mRNA.

L'mRNA è un pezzo dinamico di materiale genetico che fornisce alle cellule le istruzioni per produrre le proteine. Un vaccino mRNA è progettato per indurre le cellule del corpo a produrre abbastanza antigene - nel caso della SARS-CoV-2, la proteina spike - per stimolare il sistema immunitario a lanciare una serie di anticorpi protettivi.

L'mRNA deve essere confezionato con cura per assicurarsi che possa arrivare al posto giusto nel corpo, si legge sul sito di Sanofi, l'azienda farmaceutica che ha sviluppato il vaccino. Gli scienziati di Sanofi confezionano l'mRNA in nanoparticelle lipidiche (LNP): minuscole goccioline sferiche fatte di grassi specializzati chiamati lipidi. Nel corpo, queste goccioline sono fagocitate dalle cellule e, una volta dentro, rilasciano il loro contenuto.

L'ingegneria di queste nanoparticelle - e del loro prezioso carico di mRNA - richiede una profonda esperienza negli approcci basati sul computer, compreso l'apprendimento automatico e la biologia strutturale computazionale.

