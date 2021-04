Race for the cure, iscrizioni aperte per la corsa contro i tumori del seno

Si riducono del 35% gli screening per la diagnosi e la cura del tumore del seno, e KOMEN ITALIA continua con le attività. Sono infatti in corso preparativi a Roma, Bari, Bologna, Brescia, Matera, Napoli e Pescara per tornare in qualche modo a svolgere le Race for the Cure tra settembre e novembre.

La gara di solidarietà comincia con #aspettandolarace, un programma di eventi, virtuali e in presenza, che ci accompagnerà da ora fino alle date delle Race per riportare al centro dell’attenzione la prevenzione e la raccolta fondi. Il lancio avverrà sui canali social @komenitalia giovedì 15 aprile con il presidente Prof. Riccardo Masetti alle ore 17 in diretta con Maria Grazia Cucinotta e venerdì 16 alla stessa ora con Rosanna Banfi.



Le iscrizioni sono aperte (link). E si potrà ricevere a casa la maglia e la borsa dell’evento o ritirarle presso le sedi di Komen Italia assieme alla grande novità di quest’anno: la Komen Italia Card. Attivando la tessera, sarà possibile ricevere i prodotti di Barò Cosmetics, una linea estratta da uva bio, per un valore di 50 euro e partecipare a tutte le iniziative in programma fino ad ottobre.

