Coronavirus, allerta Cts: «Preoccupa risalita curva contagi»

Coronavirus, in Italia l'allerta torna ad essere alta. I dati degli ultimi giorni con una risalita dei nuovi contagi «destano preoccupazione e richiedono la massima attenzione da parte di tutti», riferiscono fonti del Comitato tecnico scientifico del governo analizzando gli ultimi numeri sulla diffusione del coronavirus in Italia.

Dal Cts sottolineano comunque che sia il sistema sanitario sia quello per individuare i nuovi focolai «stanno funzionando bene e per il momento non ci sono criticità». «Il trend dei contagi è in crescita - aggiungono le fonti - ed esiste il rischio che la situazione possa sfuggire di mano come avvenuto già in altri paesi europei ed extraeuropei». Per questo, è l'invito ribadito dal comitato, occorre «massima attenzione» nel rispetto delle misure di prevenzione, dal distanziamento sociale all'uso della mascherina fino al divieto di assembramento.



