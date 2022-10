CardioRace, fondazione Artemisia in campo per la giornata mondiale del cuore

La Fondazione Artemisia, ente non profit dedicato alla tutela della salute e al benessere della collettività e dei più fragili, partecipa anche quest’anno alla CardioRace, manifestazione podistica ideata per la Giornata Mondiale del Cuore, al fine di sostenere la prevenzione cardiaca e la ricerca scientifica.

La Fondazione Artemisia è presente mettendo a disposizione, attraverso l’opera degli specialisti Artemisia Lab, trattamenti gratuiti di fisioterapia e consulenze otorinolaringoiatriche, soprattutto per la valutazione di possibili disturbi del sonno, come russamento e apnee, che possono fortemente influire sulla condizione cardiovascolare.

I servizi sono disponibili sia per gli atleti sia per tutta la collettività, con particolare attenzione agli anziani. Il giorno 2 ottobre si celebra la Festa dei Nonni e la Fondazione Artemisia, con il patrocinio della SIDERO - società italiana diffusione endoscopia e ridotta invasività operatoria, vuole cogliere l’occasione per offrire anche alla categoria degli anziani una opportunità di ascolto e valutazione sanitaria gratuita. La Fondazione Artemisia, pertanto, invita i cittadini presso il suo stand Artemisia Lab alla CardioRace, oggi e domani, 1 e 2 ottobre.