Smettere di fumare dopo diagnosi di cancro: riduzioni della mortalità tra il 43% e il 52%

Fumare non è solamente un fattore di rischio per l’insorgenza del cancro, ma dopo una diagnosi i componenti tossici del fumo di tabacco interferiscono con le terapie e la loro efficacia. Inoltre, aumentano gli effetti collaterali e diminuisce la sopravvivenza. Ecco perché sempre più studi suggeriscono che smettere di fumare dovrebbe essere consigliato e supportato anche dopo la diagnosi oncologica. E’ l’argomento che ha monopolizzato la discussione del Meet The Expert ‘More risk reduction policies needed’ che si è svolto giovedì 1 febbraio. Voluto dall’Osservatorio MOHRE in previsione della COP10 sul tabacco che si svolgerà dal 5 febbraio, per discutere come normative severe sui prodotti alternativi al tabacco possono avere due effetti peggiorativi sulla salute: riportare gli attuali svapatori alle sigarette e allontanare dalla cessazione proprio chi ne avrebbe maggiore beneficio. Durante l’incontro sono state illustrate alcune ricerche: già nel 1964 il rapporto del Surgeon General degli Stati Uniti aveva delineato formalmente per la prima volta i vari effetti negativi del fumo sulla salute umana, in particolare la correlazione tra il fumo e l'incidenza del cancro 1. Nel Surgeon General's Report del 20202 gli autori sottolineano come smettere di fumare, anche dopo una diagnosi di cancro, è associato a migliori risultati del trattamento e influisce sulla sopravvivenza globale, dopo aver valutato un totale di 10 studi per un totale di quasi 11.000 pazienti. In sei dei sette studi che hanno confrontato la cessazione del fumo con il fumo continuato, la cessazione del fumo è stata associata a riduzioni statisticamente significative della mortalità complessiva con una riduzione mediana del 45%. I benefici della cessazione

quindi si manifesterebbero in maniera più rapida di quanto avvenga con i danni che sono lenti e cumulativi. Tutti gli studi che hanno valutato la cessazione dal fumo sono stati statisticamente significativi, con riduzioni della mortalità tra il 43% e il 52%. Al contrario, continuare a fumare da parte dei pazienti con cancro aumenta il rischio di mortalità complessiva di una mediana del 50% e la mortalità correlata al cancro di una mediana del 60% in tutti i tipi di tumori maligni e trattamenti. “Ovviamente bisogna tenere conto di un aspetto che rende molto complesso affrontare l’argomento della cessazione in una persona con cancro: se da un lato la diagnosi apre una finestra di ricevibilità e rende la persona sensibile a qualsiasi tema possa diminuire l’impatto della diagnosi, dall’altro lato, chiedere ad una persona di smettere è un impegno gravoso quando tutte le energie mentali sono impegnate a fronteggiare e a fare coping sulla malattia, i timori, le incertezze.