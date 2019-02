Staminali: allo studio un gel per rigenerare la cartilagine nell'artrosi del ginocchio

Combinare nuovi biomateriali con cellule staminali in associazione al trattamento con ultrasuoni, pratica finora mai attuata, per mettere a punto un gel in grado di rigenerare la cartilagine del ginocchio, riducendo così il dolore, e posticipare l'intervento protesico nei pazienti affetti da osteoartrite, comunemente nota come artrosi. È l'obiettivo del progetto europeo Admaiora, in cui l'Istituto ortopedico Rizzoli collaborerà con l'Istituto di BioRobotica della Scuola superiore Sant'Anna di Pisa, capofila del progetto, e con altri sei partner europei per lo sviluppo di questo innovativo trattamento dell'artrosi del gino







IL TRATTAMENTO

L'artrosi è una malattia degenerativa della cartilagine - ne soffrono 15 milioni di persone solo in Europa - che ad oggi ha come unica soluzione a lungo termine la protesi. La cartilagine infatti non si rigenera correttamente: nel tentativo di ricrescere produce un tessuto fibroso che non è in grado di supportare carichi e quindi non è efficace, ricorda il Rizzoli in una nota. Clinici, reumatologi e ricercatori del Rizzoli valuteranno il trattamento in laboratorio e successivamente analizzeranno l'utilizzo sui pazienti delle tecnologie sviluppate.

