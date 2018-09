L'alcol uccide 3 milioni di persone nel mondo, il 75% sono uomini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'uccide ogni annodi persone in tutto il mondo. Più di Aids, incidenti d'auto e omicidi messi insieme. È quanto emerge dal nuovo report dell'(Oms), che informa anche che gli uomini sono maggiormente a rischio rispetto alle donne: più di tre quarti delle morti collegate all'alcol colpiscono persone di sesso maschile.Secondo l'Oms una morte su venti è collegata all'abuso di alcolici, considerando tutti i casi di guida in stato d'ebbrezza, violenze indotte dall'alcol e una moltitudine di malattie e disturbi. Un consumo smodato di alcolici può essere alla base di oltre 200 malattie diverse, incluse cirrosi epatiche e tumori. L'alcol inoltre rende le persone maggiormente soggette a malattie infettive come tubercolosi, Hiv e polmonite.Il report sottolinea, tuttavia, che globalmente il numero di decessi collegati all'alcol è in diminuzione, ma - sottolinea - resta pericolosamente elevato, soprattuto in Europa e America. L'Oms ritiene che circa 237 milioni di uomini e 46 milioni di donne al mondo siano affetti da dipendenza da alcol. Nello specifico, questa dipendenza colpisce circa il 15% degli uomini e il 3,5% delle donne in Europa, mentre si attesta all'11,5% e 5,1% in America. Queste preoccupanti statistiche hanno spinto l'Oms a incitare i paesi a contrastare il fenomeno con provvedimenti «come tassazione aggiuntiva o limitazione delle pubblicità».