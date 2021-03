10 Marzo 2021

(Lettura 2 minuti)

941

941



Prendere una tachipirina prima del vaccino non è consigliabile. «I farmaci ci sono – spiega Maria Pia Abbracchio, prorettore vicario alla Ricerca dell'Università Statale di Milano e docente di Farmacologia – ma vanno usati con molta attenzione. Non vanno presi in linea preventiva. La tachipirina può essere assunta dopo il vaccino se compare la febbre, ma non prima. Tra l'altro gli anti-infiammatori possono avere effetti collaterali per chi non li ha mai presi». La raccomandazione della dottoressa parte dopo le indicazioni date dal Ministero della Sanità in Spagna, che suggeriva di assumere paracetamolo prima della vaccinazione.

I vaccini sono sicuri

La Abbracchio sottolinea poi che i vaccini sono efficaci. «I vaccini finora si sono mostrati sicuri. Se si hanno dei problemi o dei dubbi, nelle prime 24 ore dopo la vaccinazione, va chiamato subito il centro vaccinale o il medico di famiglia. Il monitoraggio sta procedendo molto bene e bisogna fidarsi dei vaccinatori».

Professor Bassetti: «T achipirina prima del vaccino AstraZeneca? Sbagliato »

Anche il direttore della Clinica di Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti, concorda con quanto indicato dall'Abbracchio. Per lui «è sbagliato prendere un farmaco in profilassi per evitare che un effetto avvenga, se questo effetto avviene in una percentuale ridotta di casi», dice all'agenzia Dire. «Può avere un senso utilizzare il paracetamolo – prosegue Bassetti – così come l’ibuprofene, l’aspirina o altro, nel momento in cui ci sono degli effetti collaterali, ma assumerlo prima che ragione ha? Fondamentalmente lo prendo prima perché, in una percentuale dell’1 o dello 0,1%, mi viene quell’effetto… Non credo abbia un grande significato».

Israele, minacce "No Vax" alla ricercatrice sui vaccini: «Sarai con Hitler all'inferno»

Vaccini, Ue: «Da Pfizer altre 4 milioni di dosi». Per l'Italia entro marzo altre 532mila

Vaccino, al militare dose di Astrazeneca: muore il giorno dopo per arresto cardiaco. Lascia moglie e figli, aperta un'inchiesta