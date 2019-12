La “taxi teraphy” di zia Caterina in Senato: ha accompagnato in ospedale centinaia di bambini malati di tumore

Accolta da palloncini colorati, musica e giochi, è arrivata a Roma, in Senato, zia Caterina a bordo del suo Taxi Milano 25, allestito per accompagnare i bimbi malati in ospedale. La ormai celebre Taxi Therapy, inventata da Caterina, ha permesso fino a oggi di accompagnare all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze centinaia di bambini con malattie oncologiche. Tra queste anche Lavinia, di 11 anni, che ha avuto un sarcoma alla testa e che ha raccontato la sua esperienza in Senato.





Durante il secondo ciclo di chemioterapia è apparsa zia Caterina nella mia stanza - spiega - e io sono rimasta senza parole, perché non si incontrano tutti i giorni persone vestite da Mary Poppins pronte a riempirti di affetto ed esaudire i tuoi desideri

. Ad accogliere Caterina al Senato, decine di alunni delle scuole elementari e le senatrici Paola Binetti (Udc) e Maria Domenica Castelleone (M5s). Durante il flash mob improvvisato che ha colorato e riempito di musica Piazza Madama, i bambini sono entrati a turno nel taxi di zia Caterina per lasciare doni che verranno consegnati a Natale ai piccoli pazienti che usufruiranno del servizio navetta.



Dipinti sul cofano e gli sportelli dell'auto 'magica' tanti supereroi:

A ogni supereroe - spiega Caterina - corrisponde un bimbo con la sua storia. Perché bisogna tirare fuori dei poteri straordinari per combattere contro la malattia

. Informale e travolgente, con il suo cappello di fiori e i boccoli biondi, zia Caterina ha lanciato il suo messaggio:

Faremo leggi che cambieranno il mondo, ma bisogna partire dalla capacità di donare e donarsi

. Sconvolgendo l'etichetta del Senato, ha accettato l'invito a parlare in un contesto istituzionale per portare una richiesta alla politica.

Al Senato - ha detto - chiediamo di fare leggi per permettere ai bambini e alle persone che vivono la malattia di esser messi nelle condizioni di affrontare questo momento difficile nel modo migliore

