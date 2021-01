Una stanza che costruisce un percorso di interazione digitale attraverso cui i bimbi con disabilita', con particolare riferimento al disturbo dello spettro autistico, possono auto-comporre il proprio ambiente scegliendo colori, luci, intensita' e frequenza, immagini e video, suoni, musiche e

vibrazioni, aromi e stimolazioni tattili e gustative. E' il

progetto realizzato ed inaugurato oggi a Roma dall'Istituto

Leonarda Vaccari.

La stanza, come riporta una nota, e' stata realizzata grazie

al contributo di Roma Multiservizi, Fondazione Bnl e Fondazione

Vaccari - ed e' dotata di un grande video in cui immergersi, una

pedana vibrante dove godere delle stimolazioni tattili della

musica, cuscini con cui comporre il proprio "angolo morbido", un

arco basale dove poter scegliere le stimolazioni, raggi del sole

da osservare e con cui giocare. Consentira' di effettuare una

valutazione neuropsicologica dei bambini.

"La Roma Multiservizi da tempo collabora con l'Istituto

Vaccari", ha sottolineato il presidente della societa' Vincenzo

Iannucci, che ha ricordato come il Consiglio di Amministrazione

dell'azienda (partecipata al 51% da Ama Spa) abbia deciso di

contribuire al finanziamento di questo progetto. "Creare una

rete di protezione per i piu' deboli, infondere calore umano: la

nostra mission sara' sempre piu' orientata in questa direzione",

aggiunge.

