HIV, uno studio avrebbe rilevato una nuova cura utilizzando il gene Crispr

Secondo un recente studio sembrebbe essere stata trovata una nuova cura contro l'HIV: il sistema Crispr, che utilizzerebbe una proteina in grado di eliminare le cellule infette. Ad oggi i farmaci attuali sono solamente in grado di bloccare il virus e non eliminarlo completamente.

I risultati

Il team dell'università di Amsterdam ha sottolineato in una conferenza che al momento questa cura non è definitiva in quanto saranno necessari molti più test. Secondo il dottor James Dixon, professore associato di tecnologie di cellule staminali e terapia genica presso l'Università di Nottingham, concorda sul fatto che i risultati completi richiedono ancora un esame approfondito.Secondo l'Excision BioTherapeutics dopo 48 settimane, tre persone con HIV che hanno provato questo nuovo metodo, non hanno avuto effetti collaterali gravi.

Il dottor Jonathan Stoye, esperto di virus presso l'instituto Francis Crick di Londra, la rimozione dell'HIV all'interno delle cellule è molto impegnativo e proprio questo motivo ritiene che passeranno molti anni prima che questa terapia basata sul sistema CRISP diventi di routine ma soprattutto che questa terapia sia dimostrata come efficace.

L'HIV infetta e attacca le cellule del sistema immunitario, utilizzando i propri macchinari per fare copie di se stesso. La maggior parte delle persone con HIV ha bisogno di una terapia antiretrovirale per tutta la vita.