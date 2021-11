Matteo Grandi, giornalista e autore per tv e web, pubblica un altro volume sugli effetti distorsivi sul mondo dell'informazione: La Verità non ci piace abbastanza. Le fake news? Sono sempre esistite, ma oggi proprio il web che accelera il contagio della disinformazione può essere l'antidoto aiutando la ricerca della verità. Un percorso che parte dal volume sugli haters (Far Web) e arriva ai giorni della pandemia che si è rivelata anche una infodemia. "Ma l'antidoto non sta solo in algoritmi più giusti, quanto nella ricerca individuale della verità senza scorciatoie", dice l'autore perugino.