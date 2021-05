«Il virus ha avuto origine da un laboratorio cinese, nessun dubbio»: l'accusa di Trump

L'ex presidente Donald Trump ha detto che «senza dubbio il coronavirus ha avuto origine da un laboratorio cinese»: la sua convinzione arriva a seguito di un rapporto sull'intelligence secondo cui gli «scienziati cinesi di Wuhan sono stati ricoverati in ospedale nel novembre 2019».

Wuhan, 3 ricercatori del laboratorio «si ammalarono nel novembre 2019»: nuovo dossier Usa. La Cina: stop teorie complotto

Trump ha parlato in un'intervista con Dan Bongino della conservatrice Fox Nation, proprio mentre la teoria della «fuga di laboratorio» è stata rilanciata da un rapporto del Wall Street Journal: tre lavoratori di un laboratorio cinese sono stati ricoverati in ospedale nel novembre 2019.

