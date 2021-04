19 Aprile 2021

I funzionari sanitari cinesi sapevano che il mercato di Huanan di Wuhan era a «rischio di malattia 5 anni prima» che scoppiasse la pandemia di Covid: lo sostiene uno scienziato australiano. Il professor Eddie Holmes, virologo dell'Università di Sydney, ha raccontato di essere stato portato in un tour nel mercato da funzionari della sanità pubblica nella città diventata tristemente nota per il virus, già nel 2014. Sebbene l'origine esatta della pandemia sia ancora sconosciuta, si pensa che la malattia sia emersa per la prima volta nel mercato, dove animali selvatici in gabbia venivano tenuti a stretto contatto con folle umane. Il professor Holmes ha detto al The Telegraph: «La discussione era: dove potrebbe emergere una malattia? Bene, ecco il posto, ecco perché sono andato lì».

La scorsa settimana l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha chiesto il divieto di tutte le vendite globali di mammiferi selvatici viventi nei mercati nel tentativo di impedire che più malattie passino dagli animali all'uomo. Le migliori teorie degli scienziati suggeriscono che il coronavirus sia emerso per la prima volta nei pipistrelli prima di trasmettersi a un animale più grande, potenzialmente un pangolino, che è stato catturato dalle persone e portato in un mercato in cui l'infezione si è diffusa. L'Oms e i funzionari dell'intelligence statunitense stanno anche indagando sulla possibilità - non ancora smentita - che il virus sia trapelato da un laboratorio dove gli scienziati lo stavano studiando.

Il mercato alimentare di Wuhan è quello in cui le persone possono acquistare cibo e bevande come in un normale mercato, ma alcuni di questo tipo - noti come mercati umidi - vendono anche animali vivi che sono stati catturati selvatici e poi messi in gabbia dai venditori. Il mercato di Huanan aveva una di queste sezioni selvagge, dove le bancarelle possono vendere animali insoliti o addirittura rari, tra cui serpenti, castori e istrici. Funzionari governativi sono stati fotografati mentre catturavano una salamandra fuori dal mercato nel gennaio dello scorso anno. Il professor Holmes ha detto: «Sono stato in alcuni di questi mercati, ma questo è stato incredibile. Sembrava un incubatore di malattie, esattamente il tipo di luogo in cui ti aspetteresti che emergesse una malattia».

Il collegamento al mercato alimentare di Huanan è stato stabilito proprio all'inizio della pandemia di Covid, quando i funzionari hanno scoperto che circa un terzo delle prime 168 persone infettate si trovava lì pochi giorni prima.

I casi hanno iniziato a sorgere in persone in tutta la città, che ospitano 10 milioni di abitanti circa, ma l'epidemia originale era chiaramente collegata al mercato. Non è chiaro se il virus si sia diffuso per la prima volta da un animale a una persona all'interno del mercato - noto come evento di spillover - o se fosse l'ospite di un evento di super-spargimento quando qualcuno che era già stato infettato entrò in mezzo alla folla lì. Alcuni ricercatori suggeriscono che il virus sia stato contratto da un agricoltore o da un visitatore di una zona più rurale che lo ha poi introdotto nel mercato e ha innescato un'epidemia.

l professor Holmes ha aggiunto: «Nella mia mente, il commercio di animali selvatici ne è la fonte più probabile. Il ruolo di quel mercato è ancora incerto, ma c'era chiaramente molta trasmissione e, per me, puzza come se ci fosse un forte legame. Dobbiamo seguirlo fino in fondo».