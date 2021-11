Veneto, nuovo boom di contagi Covid: in un giorno 1.278 positivi e cinque morti

La pandemia non si ferma. Nuovo boom dei contagi Covid in Veneto, dove in 24 ore si sono registrati 1.278 nuovi casi, con il totale che arriva a 493.291. Il bollettino regionale segnala anche 5 vittime, con il totale a 11.881.

In crescita sono tutti gli indicatori: 16.945 (+564) sono gli attuali positivi, mentre negli ospedali vi sono 325 ricoveri in area non critica (+8) e 65 (+1) nelle terapie intensive.