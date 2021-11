Sabato 13 Novembre 2021, 11:08 - Ultimo aggiornamento: 11:25

Piccole, chirurgiche modifiche per limitare i contagi, in aumento da tre settimane consecutive. Oltre all'idea del Green pass a due velocità, c'è anche questa misura: micro zone rosse dove compaiono focolai, il tasso di positività si alza e minaccia la capacità di resilienza dei servizi sanitari.

Nelle province e i distretti Asl dove ogni giorno si compilano i bollettini dei contagi sanno quando i numeri si alzano o si abbassano. È attraverso questi numeri che potrebbero scattare micro zone rosse con apposite ordinanze: lo abbiamo già visto in Sicilia durante l'estate, dove intere città sono rimaste "rosse" per diverse settimane: il lockdown, infatti, quando l'indice Rt si impenna serve per limitare i contatti e per far "respirare" gli ospedali, specie se arrivano pazienti contagiati e non vaccinati che vanno incontro più frequentemente a complicanze.

Esempio più recente: la Calabria è l'unica regione classificata «a rischio basso» mentre tutte le altre hanno un rischio moderato e il Friuli Venezia Giulia viaggia verso il rischio alto. La Calabria esce indenne, come tutta l'Italia per ora, dal possibile cambio colore: rimarrà bianca. Eppure negli ultimi giorni ha evidenziato segnali di criticità. L'Azienda sanitaria provinciale di Crotone, appena una settimana fa, ha chiesto al presidente della Regione Calabria di istituire per dieci giorni la zona rossa nel comune di Isola Capo Rizzuto. Ottanta contagi rapidissimi, non diluiti nel tempo, registrati in una settimana hanno acceso il campanello d'allarme. Le autorità sanitarie provinciali hanno calcolato «un valore di incidenza superiore alla soglia di allerta in rapporto alla popolazione residente». Al punto da ipotizzare «l'esistenza di multipli focolai in espansione» e chiedere, dunque, l'istituzione di una zona rossa allo scopo di «produrre effetti di stabilizzazione e controllo di ulteriori contagi».

C'è anche il caso del maxi focolaio sardo a Sassari, scaturito dopo un pellegrinaggio a Medjugorje. Insegna, per l'ennesima volta, quanto è facile e rapida la propagazione del virus in mancanza di protezioni, ma insegna soprattutto come si muove la macchina sanitaria e politica quando scoppia un focolaio.

Su 21 regioni, secondo il report Iss che scandisce i monitoraggi settimanali, 17 registrano focolai in aumento. Ecco, l'Italia è tutta bianca ma potrebbe punteggiarsi di zone arancioni e zone rosse molto circoscritte: Comuni e Province.