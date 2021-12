«Omicron supererà Delta in Europa entro un mese»: la previsione del biofisico svizzero. E sulla pericolosità: più lieve grazie ai vaccini

La variante Omicron avanza in Europa e secondo una previsione di Richard Neher, biofisico del Biozentrum dell'università di Basilea in Svizzera e membro della task force scientifica della Confederazione elvetica, supererà la variante Delta entro un mese. «Attualmente la variante Omicron è ancora rara in Europa. Ma se continua a diffondersi in questo modo», il nuovo mutante di Sars-CoV-2 «sarà dominante in Europa in circa 2 o 4 settimane», ha dichiarato Neher in un'intervista pubblicata sul sito dell'ateneo sottolineando come, «al momento, i dati provenienti da Danimarca e Regno Unito mostrano che il numero di infezioni» da Omicron «raddoppia ogni 3-4 giorni circa».

Variante Omicron in Europa, lo studio

Attraverso la piattaforma online Nextstrain, Neher e il suo team seguono in tempo reale le mosse del coronavirus pandemico. «Abbiamo più dati su Sars-CoV-2 di quanti ne abbiamo mai avuti su un singolo virus - spiega - Oggi in tutto il mondo ci sono 6 milioni di genomi completamente sequenziati», che aumentano al ritmo di «10mila-50mila al giorno. Tutti questi dati confluiscono in Nextstrain e ciò ci fornisce una base incredibilmente buona per le nostre analisi. Abbiamo già 1.200 sequenze per Omicron, anche se conosciamo questa variante solo da 2 settimane», ricorda. «Omicron è quasi 3 volte più trasmissibile», evidenzia l'esperto. «Tuttavia - precisa - questo non è dovuto al virus in sé, ma al fatto che sia le persone vaccinate sia quelle non vaccinate vengono infettate» dalla nuova variante, «mentre i vaccinati sono in larga misura protetti da Delta».

Omicron più lieve grazie ai vaccini

Anche il dato che indica le infezioni da Omicron come in apparenza più lievi, meno a rischio di malattia grave, secondo Neher non dipende tanto dalle caratteristiche del mutante: «Molte persone infettate da Omicron hanno già avuto Covid-19 o sono state vaccinate», osserva, e «questo è probabilmente il motivo principale della minore gravità dei sintomi». Un elemento che dovrebbe alimentare ulteriormente la fiducia nei vaccini: «Vi sono prove crescenti che la vaccinazione continua a proteggere almeno contro la malattia grave», rimarca lo scienziato, anche se «secondo le attuali conoscenze una protezione completa non viene più fornita». Però «una terza dose può aumentare i livelli di anticorpi e questo incremento può in una certa misura compensare» la capacità di Omicron di 'sfuggirè in qualche modo all'immunità, conferma l'esperto esortando ad aderire al booster.