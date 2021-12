Omicron, primo morto in Gran Bretagna. Johnson: «Sbagliato pensare che sia meno pericolosa». Norvegia, nuove restrizioni

Arriva la prima vittima della variante Omicron. Il premier britannico Boris Johnson ha annunciato che «almeno un paziente» affetto dalla nuova variante è deceduto nel Regno Unito. Lo riferisce la Press Association. «Credo che per ora non dovremmo considerare le teorie sulla supposta minore pericolosità di questa variante», ha detto il primo ministro.

Covid, Johnson corre ai ripari contro la variante Omicron: urgente fare la terza dose di vaccino

Omicron, primo morto in Gran Bretagna

Johnson ha parlato ai giornalisti mentre era in visita a un centro di vaccinazione a Paddington, nell'ovest di Londra. Il premier britannico ha sottolineato che l'idea che Omicron sia una variante meno pericolosa è da «mettere da parte» e che serve «riconoscere semplicemente il ritmo con cui accelera attraverso la popolazione». «Quindi la cosa migliore che possiamo fare è vaccinarci con le dosi di richiamo», ha concluso.

Londra, il 40% dei contagi è Omicron

Circa il 40% dei nuovi contagi di Covid registrati a Londra è causato dalla variante Omicron. Lo ha detto il ministro della Sanità britannico, Sajid Javid, preoccupato dall'aumento esponenziale dei casi, che tendono a raddoppiare nel giro di due-tre giorni. Con questi ritmi la Omicron è destinata a superare in tempi rapidi la Delta, diventando così dominante.

Terza dose, intasato il sito per le prenotazioni

Vengono segnalati da parte di molti utenti lunghe attese, ritardi e disagi tecnici a fronte di un intasamento del sito dell'Nhs, il servizio sanitario britannico, dedicato alla prenotazione delle terze dosi o "booster" del vaccino anti-Covid. L'appello lanciato ieri sera alla nazione dal premier Boris Johnson per accelerare al massimo la campagna di profilassi nazionale contro la diffusione della variante Omicron è stato visto da milioni di spettatori e ha quindi avuto grande effetto sulla popolazione del Regno Unito.

In un tweet, l'Nhs ha dichiarato: «Il servizio di prenotazione del vaccino contro il Covid sta attualmente affrontando una domanda estremamente elevata, quindi sta operando con un sistema di code». E si legge ancora: «Per gli utenti di età compresa tra 18 e 29 anni, si prega di ricordare che la prenotazione inizia da mercoledì 15 dicembre». Ci sono anche lunghe code di persone in attesa di ricevere la dose di richiamo davanti a numerosi centri di vaccinazione a Londra e nel resto dell'Inghilterra. Intanto sul sito del governo viene segnalata l'indisponibilità dei kit per i tamponi fai da te da compiere a casa.

NORVEGIA - «La situazione è grave. La diffusione dei contagi è troppo alta e dobbiamo agire per limitarla». Così il primo ministro norvegese Jonas Gahr Stoere ha annunciato all'agenzia di stampa Ntb l'intenzione di introdurre nuove restrizioni per limitare la circolazione del coronavirus. L'obiettivo è quello di «evitare che il servizio sanitario venga sovraccaricato» e di «garantire che l'onere sociale ed economico non diventi maggiore». In Norvegia i ricoveri ospedalieri sono più alti che mai dall'inizio della pandemia, con 331 ricoverati ieri. Allo stesso tempo, l'infezione continua ad aumentare e solo la scorsa settimana sono stati registrati poco più di 32mila nuovi casi. In una nuova valutazione del rischio, il National Institute of Public Health prevede che la variante Omicron porterà in futuro a «una diffusione significativamente maggiore dell'infezione».