Variante Arturo Covid, primo morto: decesso per anziano "straniero" in Thailandia

Variante Arturo. Il primo morto per il nuovo ceppo Covid è stato registrato in Thailandia. E la sottovariante di Omicron ormai si registra in numerosi Paesi, Italia compresa. Il decesso - come riportano le autorità sanitarie locali - è di un anziano. Non rese note le sue generalità, salvo il fatto che sia «straniero».

Variante Arturo Covid, nuovi sintomi del virus: allerta congiuntiviti. Gli esperti: «Alta contagiosità»

Variante Arturo, primo morto nel mondo

L'anziano - come riporta il Mirror - aveva problemi di salute pregressi, non meglio specificati. Arcturus - Arturo - è una sottovariante di Omicron, è stata individuata per la prima volta in India ed è nella lista di controllo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dalla fine di marzo. Il prof. Dr Yong Poovorawan, che dirige il Centro di eccellenza in virologia clinica presso la Facoltà di medicina dell'Università di Chulalongkorn, ha dichiarato a PBS che presto diventerà inevitabilmente la sottovariante dominante della Thailandia.

LA SITUAZIONE

La sottovariante sta aumentando vertiginosamente le infezioni in India e ha spinto i funzionari sanitari a reintrodurre l'obbligo di indossare la maschera tra le altre misure.

I Centers for Disease Control and Prevention (negli Stati Uniti), hanno affermato che Arcturus sta causando il 7% dei casi di coronavirus nel paese. Ciò significa che ora è al secondo posto dietro a suo cugino Omicron. L'Indonesia ha riportato cinque nuovi casi di sottovariante Arcturus. Secondo quanto riferito, la nuova variante è 1,2 volte più infettiva della variante Omicron , secondo uno studio dell'Università di Tokyo pubblicato sul sito web di ricerca biologica bioRxiv. Il dottor Vipin Vashishtha, ex capo del comitato per l'immunizzazione dell'Accademia indiana di pediatria, ha twittato che i casi pediatrici di Covid sono aumentati per la prima volta in sei mesi.