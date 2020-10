Uranio impoverito, l'ex maresciallo Marco Diana è morto per un tumore: aveva 50 anni. La lunga battaglia contro lo Stato

Marco Diana è morto a 50 anni: l'ex maresciallo dell'Esercito aveva combattuto prima in Somalia e Kosovo e poi si era scoperto malato per la malattia contratta proprio nei teatri di guerra, lottando contro chi non voleva accettare che quel male fosse stato provocato dall'uranio impoverito.

Era ricoverato al Policlinico di Monserrato da un paio di giorni l'ex militare di Villamassargia, nel Sulcis, che per anni è stato al centro di una battaglia estenuante. Alcuni anni dopo le missioni all'estero gli era stato diagnosticato un tumore al sistema linfatico e successivamente gli venne riconosciuta la causa di servizio e quindi la pensione, ma prima di ottenere il risarcimento ha dovuto combattere a lungo contro la burocrazia e contro quello Stato che, secondo lui, l'aveva abbandonato.

Le ministre M5S, Grillo e Trenta: adesso una legge per le vittime dell'uranio

Nel 2013 dalla sua pagina Facebook aveva annunciato di dover vendere la casa per pagarsi le cure, un appello-denuncia che fece il giro d'Italia. Questa sera su quella stessa pagina Facebook, appena si è sparsa la notizia della sua morte, sono comparsi decine e decine di messaggi di amici, parenti ma anche di tante altre persone che hanno voluto salutarlo per l'ultima volta.

