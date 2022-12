Venerdì 23 Dicembre 2022, 07:35 - Ultimo aggiornamento: 07:53

Ansia, esaurimento, depressione e molto ancora. Natale non è il periodo più bello dell’anno per tutti. Tante sono, infatti, le persone, che proprio nel periodo delle feste manifestano disagio, anche dolore, sentendo più viva la solitudine, le mancanze affettive, le difficoltà economiche e tanto ancora. Esistono però soluzioni e strategie per superare il malessere festivo. A svelarle al Daily Mail è stata la psicologa Carmen Harra, autrice del volume “Committed. Finding Love and Loyalty Through the Seven Archetypes”. Il risultato è un piccolo prontuario per le feste.

Il primo passo per sentirsi meglio è fare qualcosa per sé. «Questa non è solo una stagione per dare agli altri, ma anche a se stessi», spiega Harra. Dunque, il consiglio è fare ogni giorno che precede il Natale qualcosa che renda felici.

Natale, i consigli dell'esperta per sopravvivere allo stress delle feste

Bandito il conto alla rovescia fino a Natale. «Imparate a vedere il 25 dicembre come una vacanza, non come una scadenza, a volte dimentichiamo che il tempo che precede il Natale dovrebbe essere un viaggio di auto-riflessione, accettazione e perdono», sottolinea la dottoressa. Quindi, il Natale «va vissuto un giorno alla volta». Senza aspettative o frenesia. Godere pienamente di ogni giornata aiuta a eliminare l’ansia e sollecita la creatività e, con essa, il buonumore. «Se scopri che lo stress extra e le attività delle festività natalizie iniziano seriamente a interferire con il tuo benessere, prenditi un anno di pausa - aggiunge Harra - Rispondi educatamente di no agli inviti a feste con amici e parenti e pianifica qualcosa di speciale per te». Tanti i suggerimenti, dalla giornata alla Spa alla visione del film preferito. Bene anche farsi un piccolo regalo.

D’altronde, sarebbe proprio nelle riunioni familiari o sociali tipiche del periodo natalizio una delle maggiori fonti di stress per molti. In questo caso, meglio evitarle, appunto, se si può e, se invece s è obbligati ad andare, farlo con il sorriso ma andando via dopo poco tempo. Insomma, un passaggio o poco più.

Selezionare attentamente le persone con le quali si trascorre il tempo è fondamentale. «Essere in buona compagnia può riorganizzare la chimica del cervello e insegnarti ad adottare un atteggiamento più positivo».

Una strategia per superare l’ansia è anche guardare, letteralmente, oltre la festa. «Le vacanze sono un momento privilegiato per costruire la motivazione e formulare una linea d'azione per i tuoi desideri e sogni». Le feste diventano il momento ideale per definire le priorità per il nuovo anno. «Prendi un pezzo di carta (non usare il telefono) e scrivi a mano le cose che vorresti che diventassero realtà entro il prossimo anno», sottolinea Harra. «Cerca di individuare le azioni pratiche che puoi intraprendere per concretizzare queste ambizioni».

Fondamentale è prestare attenzione alle proprie emozioni e imparare a gestirle, non abbandonandosi a quelle negative. Oppure, concedersi un tempo massimo in cui farlo.

Grande cura va prestata ai rapporti con gli altri, mantenendo buone relazioni con chi ci circonda ed essendo gentili. «Soprattutto quando ti senti giù - afferma Carmen Harra - un atto altruistico può mettere le cose in una prospettiva più ampia e sottolineare quanto devi essere grato».