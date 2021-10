Covid, Ilaria Capua a DìMartedì: «Siamo all'inizio della fase di endemizzazione, virus continuerà a diffondersi»

Martedì 26 Ottobre 2021, 23:26

Nel corso della puntata di DìMartedì su La7 la virologa Ilaria Capua è intervenuta per parlare dell'andamento della campagna vaccinale nel nostro Paese, ma anche per interpretare il nuovo innalzamento della curva pandemica in Europa.

Le parole di Ilaria Capua

Per la virologa italiana, residente negli States, siamo in una nuova fase della pandemia. «La verità è che siamo all'inizio della fase di endemizzazione», spiega l'esperta. «Il virus continuerà a circolare sia nelle persone vaccinate che in quelle non vaccinate, ma in quelle non vaccinate farà danni», spiega ancora.

