L'Agenzia federale per la gestione delle emergenze degli Stati Uniti (FEMA) ha annunciato che rimborserà alle famiglie dei morti di Covid le spese funebri dei propri cari. L'agenzia ha dichiarato che l'erogazione dei rimborsi avverrà a partire dal prossimo Aprile e riguarderà i defunti scomparsi a causa del virus durante lo scorso anno. Sono previsti fino a 9.000 dollari per i funerali individuali, e un massimo di 35.000 dollari per le famiglie americane dove il Covid ha generato più di una vittima.

Covid Usa (Fda): stop a monoclonale "bamlanivimab" utilizzato da solo, «varianti resistenti»

Attraverso il "Coronavirus Response and Relief Supplemental Stanziamenti Act" del 2021, la FEMA ha stanziato negli scorsi mesi 2 miliardi di dollari, che saranno distribuiti alle famiglie americane attraverso l'istituzione di call center su vasta scala, secondo quanto riporta l'ABC.

FEMA says it will reimburse families for funeral expenses of loved ones who died last year from COVID-19. https://t.co/NeaJ2lnkc2

— ABC News (@ABC) March 24, 2021