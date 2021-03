25 Marzo 2021

(Lettura 1 minuto)







Stop negli Sati Uniti all'anticorpo monoclonale anti-Covid bamlanivimab utilizzato in monoterapia. «Dato l'aumento sostenuto negli Stati Uniti delle varianti virali di Sars-CoV-2 resistenti a bamlanivimab somministrato da solo, e considerata la disponibilità di altre terapie con anticorpi monoclonali autorizzati che dovrebbero mantenere l'attività contro queste varianti, il governo statunitense, in coordinamento con Eli Lilly and Company, interromperà la distribuzione del solo bamlanivimab a partire dal 24 marzo 2021», ha annunciato la Food and Drug Administration (Fda). «Le terapie alternative con anticorpi monoclonali attualmente autorizzate per lo stesso uso - ricorda l'Agenzia del farmaco americana in una nota - includono bamlanivimab ed etesevimab somministrati insieme e Regen-CoV», la combinazione casirivimab-imdevimab.

Il monoclonale Bamlanivimab

La Food and Drug Administration (FDA) statunitense aveva autorizzato per vie emergenziali (EUA) la terapia con il monoclonale Bamlanivimab «per il trattamento della malattia da coronavirus da lieve a moderata negli adulti e nei pazienti pediatrici (di età pari o superiore a 12 anni con peso di almeno 40 kg)

con risultati positivi del test virale SARS-CoV-2 diretto e che sono ad alto rischio di progredire a COVID-19 grave e / o ospedalizzazione», un trattamento fermato nella giornata di oggi in modalità monoterapica.

