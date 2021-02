Covid, nuova ipotesi Oms sull'origine del virus: conigli e tassi venduti al mercato di Wuhan

Sul banco degli imputati, dopo pipistrelli e pangolini, salgono anche i cinesi tassi-furetto e i conigli: secondo gli investigatori dell'Organizzazione Mondiale della Sanità rientrati dalla missione a Wuhan sull'origine del Covid, anche questi animali - venduti in un mercato cinese dove sono emersi molti dei primi casi - entrano tra i potenziali sospetti che potrebbero aver trasmesso il nuovo coronavirus agli esseri umani.

Covid, scienziato tedesco: «Virus nato da errore in laboratorio a Wuhan, 600 gli indizi»

