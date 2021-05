Covid Italia, bollettino oggi 28 maggio 2021: 3.738 contagi e 126 morti, tasso di positività a 1,5%

Covid Italia, il bollettino di oggi 28 maggio 2021. I dati sui nuovi casi sono:

• 3.738 contagiati

• 126 morti

• 10.534 guariti

Sono 1.142 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, in calo di 64 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 41 (ieri erano stati 38). Sono invece 7.192 i pazienti ricoverati con sintomi nei reparti ordinari, 515 in meno nelle ultime 24 ore.

Sono 249.911 i tamponi, tra molecolari e antigenici, processati in 24 ore che hanno fatto rilevare un tasso di positività pari all'1,5%. È quanto emerge dai dati del bollettino quotidiano del ministero della Salute sulla diffusione del contagio da coronavirus.

In totale i casi dall'inizio dell'epidemia sono 4.205.970, i morti 125.793. I dimessi ed i guariti sono invece 3.826.984, con un incremento rispetto a ieri di 10.808, mentre gli attualmente positivi scendono a 253.193 (-6.836). In isolamento domiciliare ci sono 244.280 persone (-6.353 rispetto a ieri).

I numeri - Le Regioni dove si registra il maggior numero di contagi sono Lombardia (661), Campania (477) e Sicilia (418). Gli attualmente positivi sono 246.270 (-6.923), di cui 7.192 (-515) ricoverati nei reparti, 1.142 (-64) nelle terapie intensive e 237.936 isolati a casa.

I dati delle Regioni

Lombardia

A fronte di 45.540 tamponi effettuati (di cui 27.065 molecolari e 18.475 antigenici), sono 661 i nuovi positivi a Sars-Cov-2 in Lombardia, per un tasso di positività pari all'1,4 per cento (ieri era dell'1,6 con 739 nuovi casi). I morti sono oggi 29 (ieri 41), per un totale di 33.580 decessi nella regione da inizio pandemia. Diminuiscono i pazienti ricoverati: in terapia intensiva sono 248, 12 meno di ieri; nei reparti Covid ordinari 1.233, 66 meno di ieri. I guariti/dimessi, infine, sono oggi 852. Lo rende noto il quotidiano bollettino sull'andamento della pandemia diffuso da Regione Lombardia.



Lazio

Oggi su oltre 11mila tamponi nel lazio (-470) e oltre 15mila antigenici per un totale di oltre 27mila test, si registrano 296 nuovi casi positivi (-65), i decessi sono 11 (+2), i ricoverati sono 1111 (-50). I guariti 1272, le terapie intensive sono 159 (-6). Il rapporto tra positivi e tamponi e’ al 2,5%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende all’ 1%. I casi a Roma citta’ sono a quota 168. Oltre il 45% della popolazione target ha ricevuto almeno una dose di vaccino e piu’ del 21% ha completato il percorso vaccinale.

Campania



Questo il bollettino di oggi: Positivi del giorno: 477 (*) di cui 302 asintomatici e 175 sintomatici. Tamponi molecolari del giorno: 11.115. Tamponi antigenici del giorno: 4.578. Deceduti: 15 (**) Totale deceduti: 7.183. Guariti: 1.258. Totale guariti: 343.021.



Emilia Romagna

Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 383.282 casi di positività, 258 in più rispetto a ieri, su un totale di 22.685 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dell'1,1%. Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid. Il conteggio progressivo delle somministrazioni effettuate si può seguire in tempo reale sul portale della Regione Emilia-Romagna dedicato all'argomento: https://salute.regione.emilia-romagna.it/vaccino-anti-covid, che indica anche quante sono le seconde dosi somministrate.Per tutte le informazioni sulla campagna: https://vaccinocovid.regione.emilia-romagna.it/. Alle ore 15 sono state somministrate complessivamente 2.555.692 dosi; sul totale, 920.735 sono seconde dosi, e cioè le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

Puglia

Oggi in Puglia si osservano una diminuzione dei nuovi casi di positività al Covid 19, a fronte di una lievissima flessione del numero di test, e un calo netto dei decessi rispetto a ieri quando erano stati conteggiati dati dei giorni precedenti. Deciso anche l'aumento dei guariti e di conseguenza la diminuzione degli attuali positivi. Prosegue la flessione dei ricoverati. È il quadro riassuntivo del bollettino epidemiologico quotidiano, stilato dalla Regione, sulla base delle informazioni del Dipartimento promozione della salute. Su 7.834 tamponi per l'infezione da coronavirus, sono stati rilevati 250 contagi: 51 in provincia di Bari, 49 in provincia di Brindisi, 46 nella provincia Bat, 40 in provincia di Foggia, 47 in provincia di Lecce, 13 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota. Ieri i nuovi casi erano 288 su 7.922 test. Sono stati registrati 10 decessi: 1 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia Bat, 3 in provincia di Lecce, 4 in provincia di Taranto. Ieri i morti erano 32. In tutto hanno perso la vita 6.486 persone. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.476.807 test. Sono 216.803 i pazienti guariti mentre ieri erano 215.307 (+1.496). I casi attualmente positivi sono 26.629 mentre ieri erano 27.885 (-1.256). I pazienti ricoverati sono 722 mentre ieri erano 767 (-45). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 249.918, così suddivisi: 94.391 nella provincia di Bari; 25.157 nella provincia di Bat; 19.196 nella provincia di Brindisi; 44.687 nella provincia di Foggia; 26.367 nella provincia di Lecce; 38.936 nella provincia di Taranto; 797 attribuiti a residenti fuori regione;387 provincia di residenza non nota.

Toscana

In Toscana sono 301 i nuovi casi di positività al Covid (293 confermati con tampone molecolare e 8 da test rapido antigenico), che portano il numero totale a 240.812 dall'inizio dell'emergenza oronavirus. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 224.992 (93,4% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 10.276 tamponi molecolari e 9.577 tamponi antigenici rapidi, di questi l'1,5% è risultato positivo. Sono invece 7.338 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 4,1% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 9.131, -3,7% rispetto a ieri. I ricoverati sono 565 (53 in meno rispetto a ieri), di cui 110 in terapia intensiva (9 in meno). Oggi si registrano 16 nuovi decessi: 9 uomini e 7 donne con un'età media di 76,4 anni. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all'andamento dell'epidemia in regione. L'età media dei 301 nuovi positivi odierni è di 40 anni circa (22% ha meno di 20 anni, 27% tra 20 e 39 anni, 30% tra 40 e 59 anni, 16% tra 60 e 79 anni, 5% ha 80 anni o più).

Veneto

Sono stati 189 i nuovi contagi Covid registrati in Veneto nelle ultime 24 , e 5 i decessi, per un totale, rispettivamente, di 422.919 infetti dall'inizio dell'epidemia, e 11.551 vittime. Lo riferisce il bollettino della Regione. Scende ulteriormente la pressione sugli ospedali sono 711 (-24) i posti letto occupati da malati con Covid, dei quali 628 (-23) in area medica , e 843 (-1) in terapia intensiva. I soggetti attualmente positivi e in isolamento domiciliare sono 9.043 (-334).

Marche

Prosegue il calo del numero dei ricoverati per covid negli ospedali delle Marche, scesi a 158 nell'ultima giornata, -8 su ieri. Diminuiscono i pazienti in terapia intensiva (30, -4 ) e in reparti non intensivi (76, -4), mentre i degenti in semi intensiva sono stabili a 52. Secondo i dati del Servizio sanità della Regione Marche ci sono stati anche 13 dimessi. Sono 4 le persone nei pronto soccorso (non considerate tra i ricoverati) e 91 gli ospiti di strutture territoriali. I positivi in isolamento domiciliare sono 4.067, positivi alla data di oggi (ricoverati più isolamenti) sono 4.225, le persone in quarantena per contatto 6.364. I dimessi/guariti dall'inizio della pandemia salgono a 95.231.

Basilicata

Sono 58 i nuovi casi di contagio da Sars Cov-2 (57 sono residenti), su un totale di 875 tamponi molecolari, e si registrano 2 decessi per Covid-19. Lo rende noto la task force regionale della Basilicata con il consueto bollettino. I lucani guariti o negativizzati sono 103. Con questo aggiornamento, i casi attualmente positivi sono 3.966 (-43). I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 72 di cui 3 in terapia intensiva. Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 3.610 somministrazioni. In tutto sono 204.163 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (36,9 per cento) e 109.728 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (19,8 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 313.891. I residenti in Basilicata sono 553.254.

