Covid Italia, bollettino oggi 28 aprile: 69.204 nuovi casi e 131 morti. Tasso di positività al 15,7%

Bollettino oggi 28 aprile. Sono 69.204 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 87.940. Le vittime sono invece 131, in calo rispetto alle 186 registrate ieri.

Mascherine, obbligo prorogato fino al 15 giugno per cinema, discoteche e scuole

Bollettino, i dati in Italia

Sono 441.526 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 554.526. Il tasso di positività è al 15,7%, in lieve calo rispetto al 15,8% di ieri. Sono 382 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 12 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 46. I ricoverati nei reparti ordinari sono 10.076, ovvero 79 in meno rispetto a ieri.

Le Regioni

In Lombardia sono 8.634 i nuovi positivi, in Campania 7.313 e nel Veneto 6.948. Gli attualmente contagiati sono 1,24 milioni (+14mila) dei quali 1,23 milioni in isolamento domiciliare, 10.076 ricoverati nei reparti ordinari (-79) e 382 in terapia intensiva (-12). Nelle ultime 24 ore sono 55.773 i pazienti dimessi o guariti.