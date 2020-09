Covid Italia, bollettino: crescono i contagi (1.229), 9 i morti. Oltre 80.000 i tamponi, nessuna regione a zero casi

Covid Italia, il bollettino di oggi 15 settembre 2020. Sono 1.229 i nuovi contagi da coronavirus in Italia, 221 in più rispetto a ieri quando ne sono stati registrati 1.008. Le vittime sono 9 (ieri erano 14), mentre i guariti sono più che raddoppiati: 695 nelle 24 ore (ieri 316). È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Tamponi a quota 80mila circa (+35mila). Tra le regioni più colpite la Lombardia (176 casi positivi) seguita da Liguria (141) e Lazio (139). Anche Emilia Romagna, Veneto e Campania registrano oltre 100 nuovi contagi. Nessuna regione a zero casi. I pazienti in terapia intensiva sono 201, 4 in più di ieri.

Gli attualmente contagiati salgono a 39.712 (+525) con 2.222 pazienti ricoverati con sintomi (+100) e 201 nelle terapie intensive (+4). Sono in isolamento domiciliare 37.289 persone (+421) mentre sono stati dimessi dagli ospedali o sono guariti 695 pazienti per un totale di 214.645.



I dati delle Regioni



Lombardia

#LNews Si conferma il trend positivo dei guariti/dimessi (+223). Elevato il numero di tamponi effettuati (19.399). Sono 176 i casi positivi per una percentuale pari allo 0,9%. 👉🏻 https://t.co/WmTEOR2MFc pic.twitter.com/YMPVx9HFcw — Regione Lombardia (@RegLombardia) September 15, 2020

Con un alto numero di tamponi effettuati (19.399), sono 176 i casi positivi in Lombardia per una percentuale pari allo 0,9%, in calo rispetto a ieri (1.57%). Sono due i decessi per un totale di 16.903 morti in regione dall'inizio della pandemia. Un ricovero in più sia in terapia intensiva: (29 in totale), sia negli altri reparti (263). Resta sempre quella di Milano la provincia più colpita con 90 nuovi positivi, di cui 46 a Milano città, seguita da quella di Monza e Brianza (20) e Brescia (16).

LazioNel Lazio si registrano oggi 139 nuovi casi positivi al Covid-19, di cui 74 a Roma. Inoltre, si registrano 2 decessi nelle ultime 24 ore.

Campania



Veneto



Puglia



Piemonte

Sono 136 i nuovi casi di coronavirus in Campania emersi oggi dall'analisi di 3.895 tamponi. Il totale dei positivi dall'inizio dell'emergenza in Campania è 9.351 mentre sono 505.463 i tamponi complessivamente analizzati. Non ci sono nuovi decessi (il totale resta 452) mentre sono 60 i nuovi guariti: il totale dei guariti è 4.819 (di cui 4.815 completamente guariti e 4 clinicamente guariti).Sono 115 in più rispetto a ieri i nuovi casi di coronavirus in Veneto, che portano a 24.979 il totale dall'inizio della pandemia. Lo rende noto il Bollettino regionale. Si registrano altri 2 decessi, con il totale a 2.146. I soggetti attualmente positivi sono 2.984, e in isolamento fiduciario si trovano 7.186 persone, di cui 169 positive. Negli ospedali vi sono 154 soggetti ricoverati nei reparti non critici, di cui 102 positivi; le terapie intensive registrano 21 ricoverati, di cui 15 positivi.In Puglia sono stati riscontrati 76 nuovi casi di Covid-19 su un totale di 4677 tamponi, numero record di tamponi processati in un giorno. Sono i dati del quotidiano bollettino della Regione. In rapporto al numero di test, cala il numero dei contagi. Si tratta in prevalenza di contatti stretti di persone positive, quindi rilevati con la sorveglianza epidemiologica e con il tracciamento. I nuovi casi sono 34 in provincia di Bari, 5 in provincia Barletta Andria Trani, 26 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 10 in provincia di Taranto, nessuno a Brindisi. Deceduta una persona ricoverata in provincia di Taranto.È salito a 33.853, in Piemonte, il numero di persone finora risultate positive al Covid-19. Sono 39 in più di ieri (di cui 25 asintomatici; i casi importati sono 10). Questo il dato comunicato oggi dalla Regione: 4.257 contagiati ad Alessandria, 1.935 Asti, 1.098 Biella, 3.252 Cuneo, 3.135 Novara, 16.867 Torino, 1.616 Vercelli, 1.202 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 289 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 202 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 8 (-1 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 112 (-2 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 2.037. I tamponi diagnostici finora processati sono 644.624, di cui 360.930 risultati negativi.