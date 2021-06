Covid Italia, bollettino oggi 11 giugno 2021: i dati delle Regioni

Covid Italia, il bollettino di oggi 11 giugno 2021.

I dati delle Regioni

Veneto

Restano bassi anche nell'ultimo report della Regione i contagi Covid in Veneto. Sono 77 i nuovi casi di positività riscontrati con i tamponi nelle ultime 24 ore; si registrano anche 3 decessi. Il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia sale a 424.461, quello delle vittime a 11.599. Prosegue la discesa dei dati clinici, un trend in atto da molte settimane. Gli attuali positivi sono 6.068 (-117); negli ospedali vi sono 404 ricoverati in area non critica (-48), e 57 (-1) nelle terapie intensive.

Basilicata

Sono 52 i nuovi casi di contagio da Sars Cov-2, su un totale di 688 tamponi molecolari, e non si registrano decessi. Lo rende noto la task force regionale della Basilicata con il consueto bollettino. I lucani guariti o negativizzati sono 55. Con questo aggiornamento, i casi attualmente positivi sono 2.970 (-3). I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 42 (dato invariato) di cui nessuno in terapia intensiva. Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 4.335 somministrazioni.