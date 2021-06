Prenotazione del vaccino dal medico di base sul sito Salute Lazio. Da ora si può. Una novità per la Regione governata da Nicola Zingaretti, anche in vista della chiusura degli hub vaccinali prevista già dall'8 agosto. Ma in realtà i medici di famiglia stanno già procedendo con le iniezioni, solo che ora seguono una lista da loro compilata sulla base dei pazienti che hanno ritenuto essere più a rischio: tenendo dunque in considerazione le malattie, l'età e tutti i fattori di rischio. Adesso, però, con gran parte della popolazione over 60 vaccinata e l'apertura e tutte le fasce d'età, chi vuole potrà fissare un appuntamento dal proprio medico di base. E se il proprio non vaccina? Se ne potrà scegliere un altro. È bene allora vedere quali step bisogna eseguire per ottenere il farmaco dal medico.

COME PRENOTARE - Per prenotare occorre la Tessera sanitaria in corso di validità e compilare i campi indicati con: il Codice Fiscale e le ultime 13 cifre del codice numerico (TEAM) posto sul retro della tessera. Nella piattaforma sarà disponibile un elenco che contiene le UCP (ambulatori di medici associati) suddivise per ASL, con i relativi indirizzi. Selezionata l'UCP presso cui ricevere la vaccinazione, si dovrà: scegliere il giorno della vaccinazione, inserire cellulare ed e-mail e confermare l'appuntamento. Al termine della prenotazione sarà possibile scaricare il promemoria e si riceverà un sms con i seguenti dati: la data scelta per la vaccinazione, il telefono della UCP selezionata per concordare con il medico l'orario della vaccinazione. Il sistema di prenotazione fornisce solo la data della prima dose, il richiamo verrà pianificato dal medico vaccinatore dell'UCP. È possibile disdire l'appuntamento o ristampare il promemoria dalla homepage del sito prenotavaccino-covid.regione.lazio.it, cliccando su "Gestisci appuntamenti" e inserendo il proprio codice fiscale e numero prenotazione.