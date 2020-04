Coronavirus, il virologo: «Quest'estate meglio la montagna: il mare ha più rischi»

Professor Massimo Andreoni, virologo del Policlinico Tor Vergata e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive, diminuiscono i contagi e aumentano i guariti. Due soli i decessi, zero a Roma da 48 ore, come giudica questi dati?

«L'infezione, seppur parzialmente, è sotto controllo».

Il 4 maggio è ormai alle porte: una data che tutta Italia aspetta.

«Le misure di contenimento devono essere mantenute con attenzione».

Lei riaprirebbe?

«Sotto l'aspetto epidemiologico la risposta è no, certamente subentrano questioni legate all'aspetto economico e psicologico delle persone. Se ci sarà la riapertura, così come è stata programmata, dovrà essere fatta con grande attenzione. I controlli medici dovranno essere ancora più accurati, sempre più una maggiore disponibilità a fare tamponi naso-faringei per intercettare il più presto possibile eventuali nuovi malati e avviare il controllo anche sui contatti. Quello che abbiamo capito è che saremo costretti a una convivenza con il coronavirus. La strategia non è quella di azzerare l'infezione ma di tenerla sotto controllo».

I contagi diminuiscono ma, paradossalmente i malati non hanno mai riguardato una grande percentuale di residenti laziali. Non ci sono dunque immunità di gregge, cure certe e ancora un vaccino. Siamo stretti all'angolo?

«In un certo senso sì, l'indice di trasmissione di cui si parla tanto sta continuando a scendere anche se per il controllo totale dell'epidemia dobbiamo andare sotto l'1 per cento. Nel Lazio c'è da dire che stiamo pagando un po' quanto accaduto nelle Rsa, per l'incidenza di malati e morti, e per questo il trend è stato meno brillante delle aspettative».



Alcune ricerche parlano della scomparsa del virus dopo 70 giorni dall'inizio della sua circolazione, a prescindere dalle misure di contenimento. È credibile?

«Direi di no. All'interno di alcune epidemie c'è una progressiva attenuazione della virulenza di un virus, ma per il Covid-19 i dati dimostrano che il virus è in parte mutato ma non ha modificato le sue caratteristiche né in termini di virulenza né di trasmissibilità».

Vacanze, laddove possibile, al mare o in montagna?

«Più montagna perché il distanziamento tra le persone è molto più facile. Con il caldo il virus potrà attenuarsi, come accade con tutte le virosi respiratorie».

