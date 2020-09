Bollettino Covid Italia: 1.008 contagi e 14 vittime in 24 ore, ma 27 mila tamponi in meno

Covid in Italia, il bollettino di oggi 14 settembre 2020: i nuovi casi di positività al coronavirus sono 1.008, mentre le vittime registrate nelle ultime 24 ore sono 14. Il numero di contagi è minore di oltre 450 unità rispetto a ieri, ma con quasi 27 mila tamponi in meno: sabato ne erano stati eseguiti 72.143, ieri 45.309. Raddoppia invece l'incremento delle vittime in un giorno: dalle 7 di domenica alle 14 di oggi, per un totale dall'inizio dell'emergenza di 35.624. Tra le Regioni la Basilicata è l'unica a non far segnare nuovi casi.



Aumentano ricoveri e terapie intensive

Continuano a salire i pazienti ricoverati nelle terapie intensive e negli altri reparti degli ospedali per il Covid 19. Dai dati del ministero della Salute emerge che ci sono 39.187 attualmente positivi, 678 in più rispetto a ieri: di questi, 2.122 sono ricoverati nei reparti ordinari (+80), 197 nelle terapie intensive (+10) e 36.868 in isolamento domiciliare (+588). È invece di 316 l'incremento dei dimessi e dei guariti nelle ultime 24 ore, per un totale complessivo di 213.950.

Lazio, contagi in risalita: 181 nuovi casi

Lombardia, 125 contagi

Sono 125 i nuovi casi di coronavirus in Lombardia nelle ultime 24 ore, di cui 12 'debolmente positivì e 4 a seguito di test sierologico. Secondo i dati della Regione Lombardia, a fronte di 7.931 tamponi realizzati la percentuale dei casi positivi è pari all'1,57%. Da ieri si registrano due morti, per un totale di 16.901 dall'inizio della pandemia.

In risalita i contagi nel Lazio. Su 9mila tamponi effettuati nelle ultime 24 ore si registrano 181 nuovi casi. Di questi 95 sono a Roma. Nessun morto. E' quanto recita il bollettino di oggi lunedì 14 settembre. Ieri i casi nel Lazio erano stati 143. Un incremento di casi del 26,5%.

Sono 44 i nuovi casi positivi al coronavirus in provincia di Milano, di cui 21 a Milano città. Secondo i dati di Regione Lombardia, a Bergamo sono 13, a Monza e Brianza 31, a Brescia 15, a Como 11, a Lecco 1 e a Varese 7. Nessun caso è stato registrato a Cremona, Lodi, Mantova, Pavia e Sondrio.



Sardegna , 54 casi in più: aumentano i ricoveri in terapia intensiva

Ci sono 54 nuovi casi di Coronavirus in Sardegna, mentre aumenta il numero delle persone ricoverate in ospedale, ora 85, e quelle in terapia intensiva salite a 16. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale si accertano, inoltre, 1.339 persone in isolamento domiciliare e 1.348 guariti. Invariato il numero dei decessi, 140 in tutto. Finora sono stati eseguiti 159.402 tamponi, con un incremento di 1.322 test rispetto all'ultimo aggiornamento. Dei 2.928 casi positivi complessivamente accertati, 483 (+5) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 295 (+7) nel Sud Sardegna, 170 (+20) a Oristano, 254 (+4) a Nuoro, 1.726 (+18) a Sassari.

