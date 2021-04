7 Aprile 2021

Ancora uno stop. La comunità autonoma spagnola della Castiglia e Leon ha comunicato la sospensione della somministrazione del vaccino contro il Covid di AstraZeneca in attesa delle nuove valutazioni dell'Agenzia europea per i medicinali (Ema), il cui annuncio è atteso per oggi.

🔴 ÚLTIMA HORA | Castilla y León suspende la vacunación con AstraZeneca hasta que la Agencia Europea del Medicamento se pronuncie sobre los trombos https://t.co/305aGl5V1u pic.twitter.com/2ozc1HkDgu — EL PAÍS (@el_pais) April 7, 2021

In Spagna, il vaccino di AstraZeneca è somministrato solo a persone di età inferiore ai 65 anni, ad eccezione di lavoratori considerati essenziali come sanitari o membri delle forze dell'ordine ancora in attività oltre quell'età. La decisione è stata presa «in applicazione del principio di precauzione» e coinvolge i piani di «vaccinazione di massa» attivati nel territorio regionale, ha spiegato il Governo della Castiglia e Len in un comunicato.

