AstraZeneca, anche Svezia e Lettonia sospendono la somministrazione. Speranza: «Stop dopo i dati della Germania»

Anche la Svezia e la Lettonia si aggiungono, nella mattinata di oggi, alla lista dei paesi europei che hanno deciso di sospendere la somministrazione del vaccino AstraZeneca. Lo riporta il Guardian. L'Agenzia della sanità svedese ha spiegato che si tratta di una «misura precauzionale».

Bloccato in tutta Italia il vaccino AstraZeneca rinviati gli appuntamenti già programmati

La scorsa settimana è stata la Danimarca il primo paese a sospendere la somministrazione del vaccino della società farmaceutica britannico-svedese Astra-Zeneca dopo che alcune persone vaccinate avevano sviluppato coaguli di sangue. Le autorità sanitarie danesi hanno ordinato la sospensione del vaccino per un arco temporale di due settimane per indagare attentamente sui potenziali casi di reazione post-iniezione. Dopo la Danimarca hanno seguito nella sospensione anche Norvegia, Islanda, Bulgaria, Thailandia e Congo.

In seguito è stata l'Austria a interrompere l'uso di determinati lotti del vaccino anti-Covid di Oxford, seguita da Irlanda e Paesi Bassi, che hanno annunciato nel fine settimana l'interruzione temporanea del vaccino. Nella giornata di ieri la Germania, la Francia, la Spagna e l'Italia hanno seguito le orme degli altri paesi europei. A questi stati si sono aggiunti anche Portogallo, Cipro e Slovenia durante la serata.

Sospensione AstraZeneca, caos prenotazioni e disagi agli hub: che succede ora?

Il Regno Unito, il paese dove ci sono state più somministrazioni Atrazeneca (11 milioni le dosi del vaccino iniettate), continua invece la sua campagna di vaccinazione. Qui sono 11 le persone che hanno sviluppato coaguli di sangue dopo essere state vaccinate, ma nessuna di queste rezioni potrebbe esser stata causato dal vaccino.

L'interruzione della somministrazione è stata giustificata da tutti i paesi come misura precauzionale. Ma, ricordano gli esperti, ogni volta che i vaccini sono adottati su larga scala, un numero esiguo di reazioni avverse o problemi di salute sono comunque previsti dagli scienziati data la dimensione del numero di sottoposti.

Speranza: «Stop dopo i dati della Germania»

L'iniziativa di sospendere temporaneamente e in via precauzionale il vaccino anti-Covid di AstraZeneca «è emersa a seguito di una valutazione del Paul-Ehrlich-Institut» tedesco «che è in qualche modo l'agenzia che fa la sorveglianza sui vaccini nella Germania. E rispetto a questa posizione emersa da questa istituzione importante c'è stato un confronto prima a livello tecnico fra i direttori delle agenzie nazionali e poi un confronto di natura politica tra i ministri della Salute che ha portato a una misura di natura esclusivamente precauzionale», ha riferito il ministro della Salute Roberto Speranza durante l'online Talk Sanità organizzato da Rcs Academy - Corriere della Sera.

Ultimo aggiornamento: 11:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA