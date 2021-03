Vaccino, ordinanza Figliuolo: dosi avanzate a fine giornata a chi è disponibile

È stata firmata l'ordinanza che permette di iniettare le dosi di vaccino avanzate a fine giornata. Le dosi di vaccino anti-Covid «eventualmente residue a fine giornata, qualora non conservabili, siano eccezionalmente somministrate per ottimizzare l'impiego evitando sprechi, in favore di soggetti comunque disponibili al momento, secondo l'ordine di priorità individuato dal Piano nazionale e le successive Raccomandazioni».

Vaccino, dosi residue a fine giornata a chi è disponibile: Figliuolo firma l'ordinanza

È quanto prevede un' ordinanza della Presidenza del Consiglio, firmata dal commissario straordinario per l'emergenza Covid Paolo Figliuolo.

